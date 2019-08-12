لقيت طالبة مصرعها، وأصيب 3 آخرين جميعهم من أسرة واحدة إثر انقلاب سيارة ملاكي كانوا يستقلونها، بحري كمين البرشا، بمركز ملوي جنوب محافظة المنيا.

كان اللواء محمود خليل، مدير الأمن، تلقى إخطارا من مدير مباحث المديرية، بوقوع حادث انقلاب سيارة بمركز ملوي، ما أسفر عن متوفيين ومصابين.

وانتقل المقدم علاء جلال، رئيس مركز ملوي، لفحص البلاغ، وتبين انقلاب سيارة ملاكي بحري كمين البرشا بالكيلو 5، ما أسفر عن مصرع طالبة تدعى "شيري عصام"، 17 عاما، وإصابة شقيقها ووالديها.

وبالفحص تبين أن سبب الحادث انفجار إطار السيارة الأمامي، ما أدى إلى انقلابها، وتحرر المحضر اللازم، وجرى نقل الجثة والمصابين لمستشفى المنيا الجامعي.