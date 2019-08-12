خبراء يوضحون كيفية تعاون بريطانيا وأمريكا في تأمين الملاحة البحرية

التقى رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون سيناقش الملف الإيراني بعد ظهر اليوم، مع مستشار الأمن القومي في البيت الأبيض جون بولتون الذي يزور لندن، وناقش الطرفان المسائل المتعلقة بالأمن القومي ومن بينها إيران.

وأشاد مستشار الأمن القومي الأمريكي، جون بولتون، بموافقة الحكومة البريطانية على المشاركة في حماية السفن بمياه الخليج، مضيفا أنه يأمل أن تكتشف الدول الموقعة على الاتفاق النووي حجم الانحرافات فيه، مثلما فعلت بلاده.

وعن كيفية التعاون الثنائي لحماية الملاحة الدولية، أكد الدكتور هشام البقلي خبير الشؤون الإيرانية لـ"الوطن"، أن الزيارة في المقام الأول تهدف لوضع حد للتجاوزات الإيرانية، في منطقة الخليج ومضيق هرمز، موضحا أن الولايات المتحدة ترغب في ضم بريطانيا في صفها لمواجهة طهران.

وأشار البقلي لـ"الوطن"، إلى أنه من المرجح أن يتفق الطرفان على إقامة تحالف دولي على المستويين العسكري والدبلوماسي، لحماية الملاحة الدولية، موضحا أن خلال اليومين الماضيين أن البحرية الأمريكية صرحت أن السفن التي تحمل اعلام بريطانية عليها توجيه استغاثات لها وهي البحرية الأمريكية ستقدم لها المساعدة.

وأوضح خبير الشؤون الإيرانية، أنه من المرجح أن يمتد التحالف بين الطرفين إلى أبعد من ذلك، بتخلي بريطانيا عن موقفها المؤيد للاتفاق النووي وتطالب بإلغائه كما فعلت الولايات المتحدة.

الدكتور سيد مجاهد، خبير الشؤون الأوروبية، قال إن سبب توجه الولايات المتحدة لبحث التهديدات الإيرانية مع بريطانيا، لآن الأخير كانت تضررت من أفعال طهران في مضيق هرمز، حيث احتجزت أحد سفنها وتحرشت طهران بأخرى.

وأضاف مجاهد لـ"الوطن"، أنه من المرجح أن يتفق الطرفان على وضع ألية مشتركة لحماية الملاحة البحرية، موضحا أنها ربما تصل إلى إنشاء تحالف عسكري يضم عدد من الدول يعمل على حفظ الملاحة الدولية ووضع حد للتجاوزات الإيرانية.