غضب بين رواد فيس بوك بسبب اعتداء رجل على أب أمام أبنائه بسبب ركن سيارة

تداول عدد من رواد موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، منشور لواقعة تعرض مواطن للضرب والسب أمام أبنائه بسبب ركن سيارته في أحد "الجراجات".

وجاء في المنشور أن بداية الواقعة حدثت أمام أحد محلات "السوبر ماركت" الشهيرة في مارينا بالساحل الشمالي، بمشادة كلامية بين قائدي سياراتين أمام أحد "الجراجات" على أولوية العبور، وإذا بقائد السيارة الأولى يعتدي بالضرب المبرح والسب على صاحب السيارة الأخرى أمام أبنائه.

وسط حالة من البكاء الشديد.. استنجد الأبناء بالمارة لانقاذ والدهم من الرجل

وظل قائد السيارة الأولى في التعدي على الطرف الآخر وتوجيه السباب والتهديدات، دون توقف، بالرغم من بكاء أولاد المعتدى عليه، واستغاثتهم بالمارة، وسط حالة من البكاء الشديد والخوف والفزع التي انتابت الأطفال، بحسب المنشور.

وأثار المنشور حالة من الاستياء والغضب بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي، الذين طالبوا بمحاسبة المعتدي على أب أمام أبنائه، وجاء في المنشور، الذي تداوله رواد مواقع التواصل، بتفريغ كاميرات المراقبة الخاصة بالمحلات التجارية القريبة من الواقعة.