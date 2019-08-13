اعتقلت الشرطة الأسترالية، اليوم، رجلا طعن امرأة وطارد العديد من الأشخاص في وسط سيدني، قبل أن يتمكن المارة من السيطرة عليه.

وقالت شاهدة عيان تدعى ميجن هايلي، لوكالة الأنباء الفرنسية "فرانس برس"، إن رجلا كان يحمل سكين مطبخ كبير طارد العديد من الأشخاص في حي أعمال مزدحم "وكان 5 أو 6 أشخاص آخرين في الخلف يطاردونه محاولين ردعه، وأوضحت أن المارة قبضوا عليه وسيطروا عليه" مستخدمين الكراسي وصندوقا بلاستيكيا.

وأعلنت الشرطة الأسترالية بأنها عثرت على جثة قرب موقع الهجوم بسكين في وسط سيدني، بحسب شبكة "سكاي نيوز".

وأظهرت مشاهد بثتها وسائل إعلام أسترالية الرجل يقفز على سقف سيارة حاملا سكينا وهو يهتف "الله أكبر" و"اقتلوني"، وقالت الشرطة إنها قامت بتوقيف الرجل وإن الجريحة في حالة "مستقرة".

وفي وقت سابق، حثت الشرطة المواطنين على تفادي المنطقة حول شارعي كينجو كلارينس في الضاحية المالية بوسط أكبر مدينة أسترالية، لأنها تنفذ عملية هناك.