مصرع شخص في حادث طعن شمال لندن والدوافع مجهولة

طعن رجل حتى الموت في شمال غرب لندن، أمس، وتم استدعاء الشرطة والإسعاف إلى ميدان مونستر في كامدن.

وقالت الشرطة البريطانية إنه تم بدء التحقيق في جريمة القتل وما زالت الشرطة متواجدة بموقع الجريمة في ميدان مونستر، ولم يتم إلقاء القبض على أي شخص أومعرفة الدوافع وراء الحادث وطالبت الشرطة من أي شخص لديه معلومات يمكن أن تساعد في التحقيق الاتصال بها، بحسب شبكة "بي بي سي".

ووصلت معدلات هذا النوع من الجرائم في العاصمة البريطانية مستويات غير مسبوقة، حيث بلغ عدد الوفيات الناجمة عن الحوادث المشابهة إلى 84 قتيلا، وفقا لصحيفة "صن" البريطانية.