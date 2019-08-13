عاد مئات المحتجين إلى مطار هونج كونج، اليوم الثلاثاء، غداة مظاهرة حاشدة تسببت في وقف حركة الملاحة في أحد أكبر مطارات العالم، وبقي عدد قليل من المحتجين في المطار ليلا واستؤنفت الرحلات في ساعة مبكرة اليوم، لكن بحلول بعد الظهر عاد مئات المتظاهرين تلبية لدعوة لمظاهرة جديدة.

وارتدى المتظاهرون، اللون الأسود الذي بات رمزا لحركة الاحتجاج التي انطلقت لمعارضة مشروع قانون يسمح بتسليم المطلوبين إلى الصين القارية، لكنها تحولت إلى حركة مطالبة بمزيد من الحريات الديموقراطية.

وهتف المتظاهرون "قفوا مع هونج كونج، دافعوا عن الحرية" فيما كان الركاب يحاولون الالتحاق برحلاتهم التي تم تغيير أو إرجاء مواعيدها، وألغت السلطات جميع الرحلات المتبقية من وإلى المطار بعد ظهر أمس الاثنين، بعد أن تدفق مئات المحتجين على المبنى.

واستؤنفت الرحلات صباح اليوم، لكن العدد الكبير للرحلات الملغاة يعني أن العديد من الرحلات المغادرة تم إرجاؤها أو إلغاؤها.