أعلنت مصادر يمنية أن ميليشيا الحوثي الانقلابية فتحت في وقت مبكر، فجر اليوم الثلاثاء، جبهة جديدة باتجاه منطقة يافع التابعة لمحافظة لحج في جنوب اليمن، انطلاقا من محافظة البيضاء وسط اليمن؛ للمرة الأولى منذ بداية انقلاب الحوثيين على الشرعية في 2014.

وأشارت المصادر، إلى أن ميليشيا الحوثي شنت هجوما واسعا باتجاه منطقة السر في يافع، مضيفة أن معارك عنيفة بمختلف أنواع الأسلحة تدور في هذه الأثناء، حيث تتصدى قوات المقاومة الجنوبية والحزام الأمني لهذا الهجوم، حسبما أفادت قناة "العربية" الإخبارية.

وأوضحت المصادر أن الحوثيين يهاجمون أيضا مواقع عسكرية باتجاه جبل صبر ومنطقة ريشان في شمال شرق يافع، مؤكدة أنه جرى الدفع بتعزيزات من المقاومة الجنوبية إلى الجبهة في يافع لمواجهة هجوم الميليشيات الحوثية.