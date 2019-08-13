قالت الدكتورة منى عبدالمقصود رئيس أمانة مستشفيات الصحة النفسية التابعة لوزارة الصحة والسكان، إن الأمانة قدمت الدعم النفسي لمصابي حادث معهد الأورام منذ اللحظة الأولى، ودفعت بمجموعة من الفرق الطبية موزعة على المصابين وذويهم بجميع المستشفيات.

وأضافت رئيس أمانة مستشفيات الصحة النفسية، أن الفرق الطبيبة تواجدت ولم تقف دقيقة واحدة في مساعدة المصابين، فضلا عن زيارة المصابين وذويهم بمعهد ناصر، وتقديم الدعم النفسي.

وتابعت عبر صفحتها الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": "إن كنتم نسيتم فنحن لم ننسى، ضحايا تفجير معهد الأورام وأسرهم لا زالوا يتلقون الرعاية والدعم النفسي في أماكنهم طوال الفترة الماضية وحتى يومنا هذا بما فيها الإجازات والأعياد" .

يذكر أن الوزراة أكدت على ضرورة الاستمرار فى زيارة المصابين وذويهم ومتابعتهم بعد خروجهم وتحسن حالاتهم من المستشفى.