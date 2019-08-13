يعد طهي الطعام على الحطب من العادات القديمة، التي كان يستخدمها المصريين منذ القدم، وحافظت القبائل البدوية بجنوب سيناء على هذه العادة، ومازالت تستخدمها في الأفراح والمناسبات ورحلات السفاري.

وقال محمد فتيح الجبالي من قبيلة الجبالية بسانت كاترين ويعمل في مجال السياحة، إن من أهم الأشياء التي تميز سانت كاترين ورحلات السفاري والتخييم هي طهي الطعام على الحطب، وكانت هذه العادة شيء أساسي في البادية، قبل ظهور البوتجاز، حيث كانت المرأة السيناوية تذهب كل صباح من أجل جلب الحطب التي تشعل به النار لطهي الطعام وعمل الشاي البدوي وعمل الفراشيح أو العيش البدوي.

وأوضح "فتيح" أن الحطب هو بقايا النباتات الطبيعية التي جفت، ويكون الطعام الذي يتم طهيه بواسطة النار ذو طعم مميز، لذلك مازالت القبائل البدوية تحرص علي طهي الطعام باستخدام الحطب خاصة في الأعياد والمناسبات، إضافة إلى أن شباب البادية يتجمعون داخل الصحراء ويقومون بتحضير غذاء جماعي يجري طهيه علي الحطب .

وأكد أن زوار مدينة سانت كاترين من السياح الذين يفدون إلى المدينة عندما يرون البدو وهم يقومون بطهي الطعام بهذه الطريقة البسيطة يستمتعون جدا ويطلبون تناوله في رحلات السفاري والتخييم.