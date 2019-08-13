لقى شاب مصرعه وأصيب آخر في تصادم سيارة ودراجة نارية، اليوم، بمنطقة القلج دائرة مركز الخانكة، وتم نقل الجثة والمصاب إلى مستشفى الخانكه العام وتولت النيابة التحقيق.

تلقى المقدم أحمد عبد المنعم رئيس مباحث مركز الخانكة، بلاغا بوقوع حادث تصادم بمنطقة القلج ووجود جثة ومصاب، تم إخطار اللواء طارق عجيز مدير الأمن، فانتقل العميد عبد الله جلال رئيس فرع البحث الجنائي، وتبين وقوع تصادم سيارة نقل كانت تسير عكس الاتجاه بمنطقة التشوينة عند مدخل القلج بالخانكة مع دراجة نارية يستقلها شخصان، ما أدى إلى وفاة قائد الدراجة ويدعى "م.ف"، وإصابة مرافقه وتم نقلهما للمستشفى .