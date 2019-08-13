اتفقت "إيجيبت كاليندر" مع الفنان عمرو دياب على إحياء حفل غنائي في "الميوزيك أرينا"، الجمعة المقبلة، وهي أكبر ساحة حفلات في الساحل الشمالي بمجمع الماسة في مدينة العلمين الجديدة، حيث تتسع أرينا لأكثر من 20000 متفرج وبأحدث التجهيزات.

ووفقا لبيان من الجهة المنظمة، جرى إعداد مسرح بمواصفات خاصة خصيصا لهذا الحدث الاستثنائي، كما جرى تجهيز درجات متعددة داخل الحفل للتذاكر منها الـ vip والـ vvip وlounges خصوصًا بالشركات وكبار الضيوف.

ويستعد الهضبة عمرو دياب لهذا الحفل، وأعلن عنه عبر صفحاته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث يعتبر من أهم الحفلات في سلسلة الاحداث التي تقوم بها إدارة الماسة وإدارة "إيجبت كاليندر" للترويج المحلي والإقليمي والعالمي للمدينة الجديدة المتفردة "العلمين الجديدة"، ويعد مفاجأة لجمهوره بإطلاق أحدث أغنيات ألبومه الجديد "أنا غير" بالإضافة إلى باقة من أشهر أغانيه، حيث يشهد الحفل إقبالا كبيرا جدا على الحضور من كل الأعمار.