ألقى أفراد كمين الكورنيش بشبرا الخيمة بدائرة قسم أول، القبض على طالب بحوزته سلاح ناري، وكمية من الذخائر في سيارته أثناء مروره بالكمين ليلًا، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.

وكان اللواء طارق عجيز مدير أمن القليوبية، تلقى إخطارًا من اللواء هشام سليم مدير المباحث، يفيد بضبط الكمين سيارة المدعو "م. أ. م" 30 عامًا، طالب وبحوزته سلاح ناري بندقية خرطوش، وكمية من الطلقات، عثر عليها داخل السيارة وتم التحفظ عليها.

وبمواجهة المتهم اعترف بحيازته للسلاح الناري والذخائر بقصد استخدامه في حفل عرس أحد أصدقائه، وتم تحرير محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.