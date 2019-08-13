سبق وأن انفردت جريدة "الوطن" بنشر المستندات الكاملة لملف التصالح بين الدولة والراحل حسين سالم، واليوم نعيد نشر الأصول والممتلكات المتنازل عنها من "سالم"، وذلك عقب وفاته اليوم بالعاصمة الإسبانية مدريد.

تضمن محضر التصالح الموقع في ديسمبر 2015 بين إدارة الكسب غير المشروع بوزارة العدل، وكلاً من حسين كمال الدين إبراهيم سالم، خالد حسين كمال الدين إبراهيم سالم، ماجدة حسين كمال الدين إبراهيم سالم، نينا محمد إيهاب فتوح، نيلى محمد إيهاب فتوح، نظيمة عبدالمجيد إسماعيل محمد، دنيا خالد حسين سالم، نورا خالد حسين سالم، فى الشكوى رقم 29 لسنة 2011 "سرى كسب غير مشروع"، قائمة كبيرة من الأصول والممتلكات والأموال التي تنازل عنها رجل الأعمال حسين سالم أفراد أسرته، والتي تقدر بـ 75% من ممتلكاته داخل مصر وخارجها.

وقد تضمن محضر التصالح جدولاً بالأصول والممتلكات المتنازل عنها من حسين سالم وأفراد أسرته محل التصالح وقيمتها وسند الملكية، وهى قطعة أرض زوايا تنظيم شرم الشيخ مساحتها 148 متراً، قيمتها 265 مليون جنيه، حيث تنازلت شركة نعمة للجولف والاستثمار السياحى عن قطعة الأرض لصالح محافظة جنوب سيناء فى القضية رقم 255 لسنة 2014 حصر أموال عامة عليا والمقيدة برقم 155 لسنة 2014 حصر تحقيق عليا.

كما تضمنت الممتلكات المتنازل عنها فيلا رقم 222 بشرم الشيخ، قيمتها 41 مليون جنيه، بموجب عقد مشهر، وفيلا رقم 223 بشرم الشيخ، قيمتها 26 مليون جنيه بموجب عقد مشهر، وفيلا رقم 224 بشرم الشيخ، قيمتها 24 مليون جنيه بموجب عقد مشهر، وفيلا رقم 225 بشرم الشيخ، قيمتها 29 مليون جنيه، بموجب عقد مشهر، وفيلا رقم 226 بشرم الشيخ قيمتها 23 مليون جنيه، بموجب عقد مشهر، وفيلا رقم 227 بشرم الشيخ، قيمتها 26 مليون جنيه بموجب عقد مشهر، وفيلا رقم 228 "ك" بشرم الشيخ، قيمتها 23 مليون جنيه، بموجب عقد مشهر، وفيلا 229 بشرم الشيخ، قيمتها 57 مليون جنيه، بموجب عقد مشهر، وفيلا زيوس رقم 5 بمنتجع فينوس قيمتها 4 ملايين جنيه بموجب عقد بيع ابتدائى بين شركتى العمار للتنمية العقارية وأبناء مصر للاستثمار السياحى.

كما ضمت القائمة قطعة أرض زراعية بزمام البستان مساحتها 61 فداناً و19 قيراطاً، قيمتها 11 مليون جنيه بموجب عقد بيع ابتدائى موضح به الحدود والمعالم والمساحة من مالك إماراتى إلى خالد حسين سالم بموافقة الجهة المالكة على البيع، وقطعة أرض زراعية بزمام البستان ناحية المسقة مساحتها 59 فداناً و18 قيراطاً و20 سهماً، قيمتها 8 ملايين جنيه، بموجب عقد بيع ابتدائى موضح به الحدود والمعالم والمساحة من مالك إماراتى إلى خالد حسين سالم بموافقة الجهة المالكة على البيع.

وكذلك العقار رقم 24 بشارع رشدى باشا بمصر الجديدة قيمته 45 مليون جنيه بموجب عقد مشهر، وشركة نعمة للجولف والاستثمار السياحى بقيمة 3 مليارات و79 مليوناً و240 ألف جنيه بموجب سجل تجارى رقم 1195 محافظة جنوب سيناء بتاريخ 17 / 6 / 1995، وشركة التمساح للمشروعات السياحية "أرض البياضية" وقيمتها 700 مليون جنيه، و24% من أسهم شركة التمساح خالية من كافة الالتزامات قيمتها 122 مليوناً و880 ألف جنيه بموجب قرار نائب رئيس مجلس الوزراء والتخطيط والمالية والاقتصاد رقم 175 لسنة 1981 بتأسيس الشركة، وشركة مياه جنوب سيناء، التى يساهم حسين سالم وذووه فيها بنسبة 89%، قيمتها 756 مليوناً و997 ألفاً و821 جنيهاً بموجب سجل تجارى 977 مكتب سجل تجارى استثمار القاهرة.