إصابة 5 بينهم لواء بالمعاش في حادث انقلاب سيارة بالمنيا

أصيب اليوم الثلاثاء 5 أشخاص من بينهم لواء شرطة بالمعاش، في حادث انقلاب سيارة ملاكي بالطريق الصحراوي الغربي بزمام مركز ملوي في جنوب محافظة المنيا.

تلقى اللواء محمود خليل مدير الأمن، إخطارا من مأمور مركز شرطة ملوي، بورود بلاغ من المستشفى العام، بوصول اللواء "و. و" 60 عاما بالمعاش، و4 أشخاص آخرين، هم "مينا. ن"، و"محمد. ج"، و"مصطفى. ب" وشقيقه "نادي"، مصابين بكسور وجروح متفرقة، نتيجة حادث انقلاب سيارة بالطريق الصحراوي الغربي أمام مركز ملوي.

تم إجراء الإسعافات العاجلة للمصابين، ونُقل الأول والثالث إلى المستشفى الجامعي بأسيوط، وتمت إزالة أثار الحادث وتسير الحركة المرورية بالطريق، وتحرر المحضر اللازم، وتولت النيابة العامة التصرف.