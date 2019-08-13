قال الدكتور سامي طه، نقيب الأطباء البيطريين السابق، إن مشاهد إهانة الحيوانات قبل ذبحها شيء مرفوض، وعلى الإدارة المحلية وشرطة المرافق التدخل لمنعه.

وتابع، في تصريح خاص لـ"الوطن": "الرحمة بالحيوان مقررة طبقا للشريعة الإسلامية وليس مجرد الرأفة، وغير ذلك ممنوع لأن مفهوم الرحمة واحد، ومن يرحم الحيوان يرحم الإنسان".

وأضاف "طه" أنه لو التزم الجميع بالذبح في المجازر ستختفي هذه المشاهد المرفوضة، موضحا أن الدولة فتحت الباب للذبح في وقت العيد وأن 50% من الذبائح تتم خارج المجازر وبالتالي يجب على الإدارات المحلية أن تمنع هذا طوال العام وليس فقط أيام عيد الأضحى.

وتابع نقيب البيطريين السابق "لا أتصور أن العقوبة المقررة قانونا لا تتجاوز 6 شهور لمن يذبح خارج المجازر حيوانات مريضة، كما يجب الكشف بشكل عملي على الذبيحة قبل ذبحها وبها أحشاؤها والاطمئنان على غددها الليمفاوية، ثم الذبح بشكل جيد".

وأشار "طه" إلى أن المجازر أصبحت الآن تتبع هيئة سلامة الغذاء طبقا للقانون، وأن النقابة كانت قد أرسلت مذكرة لـ 6 وزراء معنيين، مثل الصحة والبيئة والزراعة، تطالب بنقل إدارة المجازر إلى الهيئة العامة للخدمات البيطرية، وأن تتحول إلى مجازر آلية، وأن يمنع تماما الذبح خارج المجازر طوال العام، وتشدد العقوبة على المخالفين، واختتم كلامه بقوله "لا يوجد واحد في مصر في منأى من أكل لحوم مريضة".