يحيي الفنان الكبير هاني شاكر حفلا غنائيا كبيرا في دولة تونس، الخميس المقبل، وسيقام الحفل ضمن فعاليات مهرجان سيليانا الغنائي.

وأعرب شاكر عن سعادته البالغة لإحيائه الحفل، متمنيا أن يخرج الحفل بنفس النجاح الذي خرج فيه من حفله بمهرجان قابس.