أعلنت الهيئة القضائية المشرفة على انتخابات نقابة المهن الموسيقية فوز الفنان هاني شاكر بمنصب نقيب الموسيقيين للمرة الثانية على التوالي، بعد أن حصل على 1532 صوتا من كل محافظات الجمهورية، متفوقا على منافسه الفنان مصطفى كامل الذي حصل على 589 صوتا.

وأجريت انتخابات نقابة الموسيقيين، اليوم، في نادي المهن التمثيلية بالبحر الأعظم لأعضاء القاهرة، ولأعضاء الإسكندرية بمجمع عبدالمنعم جابر في الشاطبي، وفي المنصورة بقاعة "جابي بلس"، وباقي الفروع تجري الانتخابات بمقار النقابات الفرعية: "الزقازيق، طنطا، المحلة، دمنهور، شبين الكوم، بورسعيد، دمياط، القليوبية، بني سويف، المنيا، سوهاج، قنا، الأقصر، أسوان، وشرم الشيخ".