ذبح 705 أضاحي بمجازر المحافظة بأول وثاني أيام العيد بالغربية

أعلن اللواء مهندس هشام السعيد محافظ الغربية، ذبح 705 أضحية بمجازر المحافظة خلال أول وثاني أيام عيد الأضحى المبارك، بواقع 432 أضحية باليوم الأول و273 أضحية باليوم الثاني.

وانقسمت الأضاحي إلى 246 عجل جاموس، و361 عجل بقري و34 ضأن و5 ماعز و59 أبقار وجاموس.

يذكر أن مجازر المحافظة البالغ عددها 20 مجزرًا 8 عمومية و12 نقطة ذبح تعمل على فترتين خلال أيام العيد، بداية من الساعة 7.30 صباحًا حتى 7.30 مساءً، ويمتد العمل حتى الانتهاء من جميع الأضاحي بالمجازر.

جاء ذلك تنفيذًا لتوجيهات محافظ الغربية بالتسهيل على المواطنين واستقبال جميع الأضاحي بالمجازر، لضمان الذبح الآمن والحفاظ على البيئة.