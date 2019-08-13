أكد مصدر مسئول بوزارة الشباب والرياضة، ـن مبادرة دراجة لكل مواطن، تأتي في إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي للاهتمام بصحة الإنسان المصري، ولياقته البدنية التي لا تنحصر فقط في ممارسة أي رياضة، وإنما في كل السلوكيات التي تحافظ على صحة المواطن ولياقته، واستخدام الدراجات في التنقلات، من إحدى هذه الوسائل.

وأضاف المصدر أن الوزارة بصدد توقيع العديد من البروتوكولات مع البنوك الوطنية، مثل البنك الأهلي المصري وبنك مصر وقناة السويس، لبيع الدرجات للمواطنين، بالتقسيط وبفوائد مبسطة، وبتسهيل الإجراءات للحصول عليها.

وأشار إلى أن الوزارة ستستفيد من شبكة الطرق العملاقة التي أنشأتها الدولة، وسيتم عقد العديد من الاجتماعات بين وزير الشباب ووزير النقل ورئيس هيئة الطرق، لضمان نجاح تنفيذ المبادرة على أرض الواقع، لافتا إلى أن تفاصيل أكثر سيتم الإعلان عنها في المؤتمر الصحفي الذي سيعقده وزير الشباب والرياضة الشهر المقبل، بمجرد الانتهاء من الاتفاقات مع الجهات المختصة، على سياسات تنفيذ المبادرة.