انتقل فريق من نيابة مركز أولاد صقر بالشرقية لمعاينة جثة طفل عمره عامين لتحديد سبب وفاته.

وكان مأمور مركز شرطة أولاد صقر تلقى إخطارا يفيد باستقبال مستشفى أولاد صقر المركزي الطفل "علي ع ع"، سنتين، جثة هامدة أثناء مشاجرة بالأيدي بين والده ووالدته بقرية قصاصين الأزهار التابعة لمركز أولاد صقر، وانتقلت قوة من ضباط مباحث المركز لإجراء التحقيقات والفحوصات اللازمة.

وقال الدكتور أحمد حسن مدير مستشفى أولاد صقر المركزي، إن المستشفى تلقى بلاغا بوفاة الطفل أثناء مشاجرة بين والديه، مشيرا إلى أن بعض أقاربه طالبوا بالكشف عليه وتحديد سبب الوفاة بعد أن تم تكفينه، مضيفا أن فريقا من النيابة عاين الجثة، وجارٍ التحفظ عليها بمشرحة المستشفى.

وفي نفس السياق أفاد مصدر أمني بأنه بسؤال أفراد الأسرة أنكروا تسبب أي من الوالدين في وفاة الطفل وأنها وفاة طبيعية، مشيرين إلى إنه كان يعاني من نزلة شعبية حادة.