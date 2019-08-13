شهدت قرية البندرة التابعة لمركز السنطة بمحافظة الغربية، اليوم، واقعة مصرع شاب أثناء عمله بالأراضي الزراعية بسبب لدغة ثعبان، ما تسبب في وفاته بالحال، وتم نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى السنطة المركزي وتشريحه وعرضه على النيابة العامة.

كان اللواء محمود حمزة مدير أمن الغربية، تلقى إخطاراً من مأمور مركز شرطة السنطة، يفيد بورود بلاغ من شرطة النجدة يفيد بمصرع شاب يدعى "محمد.ع" مقيم بقرية البندرة بدائرة مركز السنطة، إثر إصابته بلدغة ثعبان أثناء حصاد محصول العنب، وعلى الفور تم نقله للمستشفى العام.

وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري عن ظروف وملابسات الواقعة، وحُرر محضر بالحادث وأخطرت النيابة العامة للتحقيق والتي أمرت بتشريح الجثة ودفنها.