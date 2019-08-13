كشفت إحصائية صادرة عن مؤسسة مطوفي حجاج الدول العربية عن أداء 382 ألفا و91 حاجاً عربياً لمناسك حج هذا العام 1440 هـ، وفق الإحصائية السنوية التي تصدرها المؤسسة.

وتصدرت مصر أعداد الحجاج بـ85 ألفا و663 حاجاً، بحسب إحصائية نشرتها وكالة الأنباء السعودية، وجاء العراق في المرتبة الثانية بـ57 ألفا و975 حاجاً بزيادة تصل لقرابة 20 ألفا عن العام الماضي، فيما جاءت حجاج الجزائر ثالثة بـ36 ألفا و478 حاجاً.

وجاء المغرب رابعاً بـ32696 حاجاً، والسودان خامساً بـ32076 حاجاً، واليمن سادساً بـ23736، وسوريا سابعاً بـ22529 حاجاً لتأتي بكامل حصتها هذا العام.

وشهد هذا الموسم قدوم 14277 حاجاً من الأردن، و12361 حاجاً من عمان، فيما جاءت تونس في المرتبة العاشرة بـ11863 حاجاً، والصومال بـ11286 حاجاً، وليبيا بـ10557 حاجاً، وفلسطين بـ8974 حاجاً، والكويت في المرتبة الرابعة عشر بـ6698 حاجاً، ولبنان بـ6643 حاجاً، وموريتانيا بـ3413 حاجاً، وجيبوتي بـ1496 حاجاً، وجزر القمر بـ1242 حاجاً، وإريتريا في الأخيرة بـ495 حاجاً.

وأشارت إلى أن أعداد القادمين من المنفذ البري وصل إلى 119450 حاجاً، كانت دول مصر الأولى بـ32181 حاجاً، وسورياً ثانياً بـ15434 حاجاً، ووصل عدد الحجاج القادمين من جدة إلى 104854 حاجاً كانت دولتي مصر والعراق الأكثر، حيث بلغ عدد حجاج مصر 24849 حاجاً، والعراق 15695 حاجاً.

وبلغ عدد الحجاج القادمين من المدينة المنورة 157787 حاجاً، كان حجاج العراق الأعلى بـ35890 حاجاً، فيما حلت مصر ثانياً بـ28651 حاجاً، والجزائر ثالثاً بـ20681 حاجاً.

بدوره، أكد رئيس المؤسسة المطوف المهندس عباس قطان، أن المؤسسة نجحت في تقديم خدماتها لكل الواصلين هذا العام عبر قرابة 146 مكتب خدمة ميدانية موزعة على أربعة قطاعات، وذلك بمتابعة من النائب المطوف محمد بياري، وأعضاء مجلس الإدارة المشرفين على القطاعات الأربعة وذلك، وفق توجيهات الحكومة الرشيدة وبإشراف من وزير الحج والعمرة الدكتور محمد صالح طاهر بنتن الذي وجه بتقديم أرقى وأجود الخدمات وتذليل كل العقبات ليؤدي الحجاج نسكهم بيسر وسهولة وأمان وذلك ضمن الخطط الموضوعة التي تهدف لراحة ضيوف الرحمن.