حصلت "الوطن" على صور طائرة مصر للطيران البوينج B787-9 Dreamliner، قبل إقلاعها من مطار مصنع بوينج في طريقها إلى مطار القاهرة.

يذكر أن الشركة لا تزال تواصل سعيها لدعم أسطولها الجوي الذي سيشهد بنهاية عام 2020، ضم 33 طائرة جديدة "6 طائرات بوينج دريمـلاينر B787-9، 12 طائرة من طراز إيرباص A220-300، و15 طائرة من طراز إيرباص A320neo".

ومن المقرر أن تشغل الشركة، تلك الطرازات من الطائرات على خطوط "شنجهاي في الصين وطوكيو ورحلات نيويورك وبانكوك".

وتتميز هذه الطرازات بقدرتها على قطع مسافة ما بين 14.800 إلى 15.700 كلم دون توقف، وتعد الأفضل في توفير الوقود، ويبلغ معدل انضباطها في الإقلاع إلى 99% على مستوى العالم، وتم تطويرها لتصبح أقل في استهلاك الوقود بـ20% مقارنة بمثيلاتها من الطائرات التجارية.

ويتسع هذا الطراز لعدد 309 مقاعد، منقسمة إلى 30 مقعدًا من الفئة الماسية الـSuper Diamond Full-flat Bed في درجة رجال الأعمال و279 مقعدًا بالدرجة السياحية مزودة بكل وسائل الرفاهية والمقاعد الفاخرة.