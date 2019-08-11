أعلنت الشركة الوطنية القابضة مصر للطيران، تسيير 100 رحلة جوية اليوم لنقل متوسط 10 آلاف راكب من مطار القاهرة والمطارات المصرية، فيما احتفلت الشركة بعيد الأضحى المبارك بين ركابها بتوزيع الهديا التذكارية والشوكولاتة والورود.

وحرص العاملون في الشركة على إضفاء جو من البهجة والسرور والفرح بين المسافرين، وحرص المسافرون على التقاط الصور التذكارية مع أطقم الركب الطائر، والضيافة الجوية، والعاملون في قطاع الطيران المدني.

كان الطيار شريف خليل رئيس مجلس إدارة شركة مصر للطيران للخطوط الداخلية والإقليمية اكسبريس، أعلن تسيير 175 رحلة جوية داخلية وإضافية إلى شرم الشيخ والغردقة والأقصر وأسوان، بواقع 142 رحلة منتظمة، و33 رحلة إضافية خلال إجازة عيد الأضحى المبارك، حيث تقرر تسيير 42 رحلة منتظمة، 4 رحلات إضافية إلى شرم الشيخ، 46 رحلة منتظمة، 20 رحلة إضافية إلى الغردقة، 27 رحلة منتظمة، 9 رحلات إضافية إلى أسوان، 27 رحلة منتظمة إلى الأقصر وذلك تلبية لرغبة كثير من العملاء في قضاء اجازة عيد الأضحى في مدن الجذب السياحية المصرية.