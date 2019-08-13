يقدم بنك QNB الأهلي باقة " بنك العيلة "، التي تمكنك وأفراد أسرتك من الحصول على العديد من المزايا، وتمنح أطفالك فرصة عيش التجربة البنكية منذ الصغر وتعلم الادخار والاستثمار.

كما تمنحك الباقة مزايا عديدة عند فتح حسابات منفصلة لك ولأفراد أسرتك بناءً على مجموع أرصدة حسابات العائلة.

مزايا الباقة

- سيتم نقل أفراد الأسرة فوق 21 سنة من الباقة البنكية الخاصة بهم "بنكي/تميز/تميز بلس/ عالم صفوة/أوائل" إلى باقة بنكية أعلى بناءً على أرصدة حسابات الأسرة.

- إمكانية التمتع بمزايا مجانية وخصومات خاصة على الباقات البنكية.

- يمكن للأبناء التمتع بعرض الشباب YO!، العرض متوفر للشباب من سن 16 إلى 21 سنة، فضلًا عن أن العرض مجانًا للسنة الأولى.

- التمتع بباقة أجيالنا لأطفالك من سن 7 إلى 16 سنة، والتي تتمتع بخصم 60% للسنة الأولى على المصاريف السنوية.

- إمكانية فتح حساب توفير القصر، متوفر لأطفال من يوم ولادتهم حتى بلوغ سن 7 سنوات، الذي سيضمن لأطفالك مستقبل أفضل، وأنه مجانًا للسنة الأولى.

- إمكانية التمتع بالعديد من المزايا الأخرى كالاستمتاع بتخفيضات في أكثر من 1000 من مقدمي الخدمات الطبية من خلال الاشتراك في بطاقة الخصم الطبية Prime Health مع خصم 50% للسنة الأولى لفردين من أفراد الأسرة عند الاشتراك.

- كما أنه يتم إضافة العديد من المزايا الأخرى بناءً على مجموع أرصدة حسابات العائلة.