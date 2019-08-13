"أطفال بلا مأوى" ينقذ فتاة ويلحقها بدار رعاية في القاهرة

أنقذ فريق أطفال بلا مأوى بالقاهرة الفتاة "م.س"، والتي تبلغ من العمر 17 عاما، وخلال دراسة الحالة، التي قام بها الفريق تبين أن الأب والأم متوفيين.

وفي إطار خطة برنامج حماية الأطفال بلا مأوى، والذي تنفذه وزارة التضامن الاجتماعي بالتعاون مع صندوق تحيا مصر، تحدث الفريق معها وجرى عمل دراسة حالة أولية للابنة ثم تنظيم جلسة نفسية وتأهيلية للابنة وتوعيتها بخطر الشارع.

من جانبه تمكن الفريق من إقناع الابنة بضرورة الالتحاق بمؤسسة رعاية تتلقى فيها الحماية والرعاية، وعلى الفور تم نقلها لدار رعاية تابعة للوزارة.

وتهيب وزارة التضامن الاجتماعي بالمواطنين الإبلاغ عن تواجد أطفال بلا مأوى أو مسنين أو فتيات بلا مأوى، من خلال الاتصال الخط الساخن للوزارة (16439) و(16528) أو من خلال الشكاوى المباشرة من المواطنين أو من خلال الصفحة الرسمية للبرنامج.