إنقاذ 28 من الغرق وتسليم 683 تائه لذويهم ثالث أيام عيد الأضحى في دمياط

شهدت مدينة رأس البر في محافظة دمياط، اليوم، استعدادات مكثفة للوحدة برئاسة اللواء عماد حمدي، إقبالًا كبيرًا من المصطافين ورواد الشاطئ.

وأنقذت القوات 28 حالة من الغرق وانصرافهم من الشاطئ، كما تم تسليم 683 طفلًا تائه إلى ذويهم.