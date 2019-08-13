قبل إعلان القائمة النهائية.. مشاهد تجسد الانتخابات الرئاسة التونسية

بلغ عدد المتقدمين بترشحهم للانتخابات الرئاسية التونسية المبكرة المقررة في سبتمبر 98 شخصا، وفق ما أفادت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات وقد أغلق باب إيداع الملفات الجمعة الماضية وهي آخر مهلة لقبول الترشيحات.

"النهضة" تدفع بأول مرشح رئاسي عقب الثورة

وشهد التقدم للانتخابات الرئاسية التونسية العديد من المفارقات، حيث قدم عبدالفتاح مورو ترشحه مصحوبا برئيس حركة النهضة راشد الغنوشي مرتديا لباس "الجبة" التونسية على عادته وقال إن الهدف من الترشح "خدمة الوطن"، وهذا يعد الترشح الأول لحزب النهضة في الانتخابات الرئاسية بعد الثورة.

وتولى مورو رئاسة البرلمان التونسي بالنيابة خلفا لمحمد الناصر الذي عين رئيسا موقتا للبلاد إثر وفاة الباجي قايد السبسي في 25 يوليو الماضي لتعلن هيئة الانتخابات لاحقا تغييرا في روزنامة الاقتراع للانتخابات الرئاسية.

مثلي يترشح للانتخابات الرئاسية في تونس

وللمرة الأولى في تاريخ الانتخابات الرئاسية في الوطن العربي قدم المحامي التونسي منير بعطور الذي يرفع لواء الدفاع عن المثليين جنسيا ولا يخفي أنه منهم.

وزير الدفاع يترشح للانتخابات الرئاسية بدعم من نداء تونس

وتقدم وزير الدفاع عبدالكريم الزبيدي، بأوراق ترشحه إلى الانتخابات الرئاسية المرتقبة في منتصف سبتمبر المقبل، الأوفر حظا بعد حملة مناشدة واسعة اجتاحت مواقع التواصل الاجتماعي خلال الأسابيع الماضية، ليكون بذلك من أبرز المرشحين لرئاسة تونس.

والزبيدي مدعوم من حركة "نداء تونس"، الحزب الذي أسسه الرئيس الراحل الباجي قايد السبسي، الذي أعلن في بيان، مساندته لهذا "الوجه السياسي الصاعد، نظراً لما يحوزه من خصال الكفاءة والتجربة والنزاهة والوفاء لنهج الزعيم الراحل الباجي قايد السبسي، علاوة على تحمله المسؤوليات في مختلف درجاتها في دولة الاستقلال، وتحمّله أمانة وزارة الدفاع في المرحلة الأولى والثانية للانتقال الديمقراطي بكل اقتدار"، وفق تعبير البيان، كما أنه مدعوم بصفة غير معلنة من اتحاد الشغل، أكبر المنظمات النقابية في تونس.

كما تقدم فتحي كريمي بأوراق ترشحه للانتخابات الرئاسية التونسية بمقر الهيئة العليا المستقلة للانتخابات.

وقال فتحي كريمي، الذي يعمل عون أمن بوزارة الداخلية التونسية، في تصريحات سابقة لـ"الوطن"، إنه سبق وترشح في انتخابات 2014 لكنه قوبل بالرفض.

واعتبر كريمي، أن مدة تقديم أوراق الترشح "قصيرة"، لكنه على الرغم من ذلك نجح في جمع تزكيات شعبية، باعتباره مرشحًا مستقلًا.

وأضاف: "برنامجي الانتخابي يرتكز أساسا على إلغاء الأحزاب السياسية في تونس والقضاء عليها نهائيا إذا وصلت إلى قصر قرطاج"، وأشار إلى أنه يباشر عمله بوزارة الداخلية التونسية حتى الآن.

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وتعقد الهيئة العليا للانتخابات في تونس، غدا الأربعاء، مؤتمرا صحفيا تعلن فيه القائمة الأولية المقبولة للمرشحين للانتخابات الرئاسية، بعد أن رفضت 66 طلبا للترشح للاستحقاقات الرئاسية من أصل 98 طلبا.

وقال عضو الهيئة أنيس الجربوعي، في تصريحات إذاعية اليوم، إن المرشحين الذين تم رفض ملفاتهم يمكنهم اللجوء إلى القضاء للطعن في قرار الهيئة، على أن يتم الإعلان النهائي عن أسماء المترشحين يوم 31 من أغسطس الجاري، لتنطلق بعد ذلك الحملة الانتخابية يوم 2 سبتمبر المقبل.

وقبل يوم من انتهاء مهلة تقديم الملفات، أعلن رئيس الحكومة التونسية يوسف الشاهد الخميس الماضي ترشحه للانتخابات الرئاسية المبكرة عن حزب "تحيا تونس" الجديد.

وقال الشاهد إنه يريد من خلال هذا الترشح الانفصال عن النظام القديم "وإعطاء الأمل لجميع التونسيين وبخاصة للشباب".

وحددت الحملة الانتخابية للانتخابات التونسية من 2 إلى 13 سبتمبر، وبعد يوم الصمت الانتخابي، يدلي الناخبون بأصواتهم في 15 سبتمبر.

وتعلن النتائج الأولية للانتخابات في 17 سبتمبر بحسب برنامج الانتخابات الذي أعلنه للصحافيين رئيس الهيئة العليا للانتخابات نبيل بفون.

ولم يتم تحديد موعد الجولة الثانية التي يفترض أن تجري، إذا تطلب الأمر، قبل الثالث من تشرين نوفمبر بحسب رئيس الهيئة العليا للانتخابات.