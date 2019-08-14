سدد عامل عدة طعنات في صدر شقيقه الذي يصغر عنه مساء أمس، الثلاثاء، بسبب افتعاله المشكلات مع الأهالي من قريته والقرى المجاورة في مركز دشنا شمال قنا.

تلقى اللواء مجدي القاضي، مدير أمن قنا، إخطارًا يفيد بمقتل "عبدالرؤوف.م.ع"، 32 عامًا، مقيم قرية أبودياب بمركز دشنا، بطعنات نافذة من سلاح أبيض في صدره.

وكشفت التحريات الأولية لرجال البحث الجنائي في مركز دشنا، أن المجني عليه قُتل على يد شقيقه إدريس، 41 عامًا، عامل، إثر قيام الأهالي بالشكوى من المجني عليه، نظرًا لافتعال العديد من المشكلات معهم، ليقوم الأخير بنهر شقيقه لعدم افتعال مشكلات، ما أدى إلى طعنه بسلاح أبيض في الصدر ليلقى مصرعه في الحال.

حُرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لتتولى التحقيق.