ضربت السيول عدة مدن بالسودان ووصلت إلى حد الفيضان في مناطق متفرقة من ولاية الجزيرة بوسط السودان، ما أدى إلى مصرع 7 مواطنين وإصابة اثنين.

وفي إجراء سريع سيَّرت حكومة ولاية البحر الأحمر قافلة للدعم الإنساني للمتأثرين بفيضان خور بركة بمنطقة دولابياي والقرى المحيطة بها والمتأثرين بمنطقة مرافيت بمحليتي طوكر وعقيق، وكان في وداع القافلة والي البحر الأحمر المكلف اللواء ركن عصام الدين عبدالفراج ومدير شرطة الدفاع المدني ومقرر اللجنة الاقتصادية العليا وقيادات الاجهزة التنفيذية بالولاية، وفقا لـ"وكالة السودان للأنباء".

وأكد الوالي اهتمام حكومة الولاية بدعم وإيواء المتضررين وتقديم المساعدات اللازمة لتجاوز هذه الظروف الطارئة، مبينا أن هذا الدعم يعتبر دفعة أولى من المساعدات الإنسانية التي سوف تصل تباعا لمساعدة المتضررين، داعيا المواطنين إلى الحيطة والحذر والابتعاد عن مجاري السيول ومجرى خور بركة حفاظا على أرواحهم وممتلكاتهم.

فيما أكد مدير شرطة الدفاع المدني العقيد شرطة أسامة خلف الله، تسخير إمكانيات الدفاع المدني لتقديم العون اللازم للمتضررين بفيضان خور بركة، وقد أشار شرف الدين بابكر شنيبو المدير التنفيذي لمحلية أم رمتة بولاية النيل الأبيض إلى أن هناك أضرارا لحقت بكل مناطق المحلية صباح أمس بعد هطول أمطار غزيرة أدت إلى خسائر في المنازل والممتلكات.

وأضاف شنيبو أن المحلية سوف تقوم بتكوين لجان لحصر ومعرفة حجم الأضرار والخسائر والعمل على فتح الطرق والمعابر بين القرى المجاورة، مناشدا كل المنظمات والجهات الخيرية بتقديم يد العون لمواطني محلية أم رمتة.

وأعلن عثمان إبراهيم علي رئيس الجمعية النوعية لمهن الإنتاج الزراعي والحيواني بمكتب فحل بمشروع الجزيرة، عن غمر مياه سكر سنار قرابة الأربعة آلاف فدان من القطن والذرة بمكتب فحل، وأكد عثمان عزم المزاعين على السعي لإصلاح الضرر الذي لحق بهم نتيجة ما اعتبروه قصورا إداريا أدى لهذا التلف.

فيما تداول عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مقاطع فيديو للسيول التي انهمرت بشدة في وسط السودان.

ونشرت بعض الحسابات على موقع "فيسبوك" مقاطع فيديو للأمطار الغزيرة والسيول في أم درمان.

وأدت الفيضانات وسط السودان الناجمة عن هطول الأمطار، إلى انهيار عدد من المنازل، إذ تأثرت 10 قرى بالفيضانات التي بدأت منذ ليلة الاثنين وحتى صباح الثلاثاء، وتوفي ستة مواطنين من بين السبعة في حي رقم 15 بمدينة رفاعة، بينما توفي السابع في قرية زرقة أم سعيد، وهي واحدة من 10 قرى تأثرت بالسيول والفيضانات، بحسب "سكاي نيوز".

وأعلن مسؤول نقابي سوداني أن مياه الفيضانات غطت قرابة 4 آلاف فدان من القطن والذرة، الأمر الذي تسبب بخسائر كبيرة للمزارعين، وسيَّرت حكومة ولاية البحر الأحمر قافلة للدعم الإنساني للمتأثرين بالفيضانات.