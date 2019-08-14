وجوه كثيرة اتهمتها واشنطن بالإرهاب، معظمها عربي أو مصري، ونشر الموقع الخاص بمكتب التحقيقات الفيدرالية "FBI" على شبكة الإنترنت منشورا بالبحث عن مواطن مصري يُدعى محمد أحمد السيد أحمد إبراهيم، من محافظة الغربية ويقيم حاليا في البرازيل، بسبب اتهامه كأحد أعضاء تنظيم القاعدة الإرهابي ومشاركته في التخطيط لهجمات ضد الولايات المتحدة ومصالحها.

وقال مكتب التحقيقات الاتحادي إن محمد أحمد السيد أحمد إبراهيم يُعتبر من قائمة أخطر المطلوبين لدى المكتب يوم الاثنين، وأضاف أنه يسعى "لاستجوابه فيما يتعلق بدوره المزعوم كأحد أعضاء القاعدة ومشاركته المزعومة في التخطيط لهجمات ضد الولايات المتحدة ومصالحها".

وتستعرض "الوطن" أبرز الأشخاص المصريين المطلوبين لدى مكتب التحقيقات الفيدرالية الأمريكية بسبب اتهامهم بقضايا تتعلق بالإرهاب والقتل، وفقا لموقع مكتب التحقيقات الفيدرالية على شبكة الإنترنت.

حسام عبد الرؤوف

يبحث مكتب التحقيقات الفيدرالي "FBI"، عن مواطن مصري يدعى حسام عبدالرؤوف يبلغ من العمر 51 عاما، وهو متهم بانضمامه لتنظيم القاعدة الإرهابي، وفي 27 ديسمبر عام 2018، تم اتهامه بالتآمر لتوفير الدعم المادي والموارد للإرهابيين الأجانب من خارج الولايات المتحدة.

عبد الله أحمد عبد الله

أعلن مكتب التحقيق الفيدرالي عن مكافأة عشرة ملايين دولار لمن يدلي بأي معلومات للقبض على مواطن مصري يدعى عبدالله أحمد عبدالله ويبغ من العمر 56 عاما، وبأنه هارب منذ عام 1998 من نيروبي في كينيا وذهب إلى كراتشي في باكستان، وتم اتهامه بتورطه في تفجيرات سفارات الولايات المتحدة في 7 أغسطس 1998 بكل من "دار السلام، تنزانيا، نيروبي، كينيا".

سيف العدل

أعلن مكتب التحقيقات الفيدرالي عن مكافأة 10 ملايين دولار لمن يدلى بمعلومات عن مواطن المصري يدعى "سيف العدل" ويبلغ من العمر 59 عاما، ومتهم بانتمائه لمنظمة الجهاد الإسلامي الإرهابية ويعتبر عضوا رفيع المستوى في تنظيم القاعدة الإرهابي، ويعتبر مطلوبا على خلفية تفجيرات سفارات الولايات المتحدة الأمريكية في كل من "دار السلام، تنزانيا، نيروبي، كينيا" عام 1998.

ياسر عبدالفتاح سعيد

يبحث مكتب التحقيقات الفيدرالي عن مواطن مصري يدعى ياسر عبدالفتاح سعيد يبلغ من العمر 62 عاما ومن مواليد محافظة سيناء، وهو مطلوب على خلفية اتهامه بقتل ابنتيه المراهقتين بطلقات نارية متعددة الجروح في يناير عام 2008 بولاية تكساس الأمريكية.