صور.. "FBI" يبحث عن مصري يعيش في البرازيل على علاقة بتنظيم القاعدة

يبحث مكتب التحقيقات الفيدرالية الأمريكية "FBI" عن مواطن مصري يدعى محمد أحمد السيد أحمد إبراهيم، ويقيم في البرازيل، بسبب اتهامه كأحد أعضاء تنظيم القاعدة الإرهابي ومشاركته في التخطيط لهجمات ضد الولايات المتحدة ومصالحها.

وقال مكتب التحقيقات الاتحادي إن محمد أحمد السيد أحمد إبراهيم يُعتبر من قائمة أخطر المطلوبين لدى المكتب يوم الاثنين، وأضاف إنه يسعى "لاستجوابه فيما يتعلق بدوره المزعوم كأحد أعضاء القاعدة ومشاركته المزعومة في التخطيط لهجمات ضد الولايات المتحدة ومصالحها"، بحسب "سكاي نيوز".

وذكر مكتب التحقيقات أن المطلوب كان "يقدم دعما ماديا" منذ عام 2013 تقريبا لتنظيم القاعدة الإرهابي، وهو التنظيم المسؤول عن تنفيذ هجمات الحادي عشر من سبتمبر عام 2001 في الولايات المتحدة، وذكر أنه ولد في مصر عام 1977، ويعيش حاليا في البرازيل، وبأنه يبلغ من العمر 42 عاما وبأنه ولد في محافظة الغربية.

وتشير الاحتمالات إلى أن المطلوب مقيم في البرازيل، فقد طلب "FBI" من السلطات البرازيلية العمل على اعتقاله وتسليمه، مع الأخذ بعين الاعتبار "أنه خطر وقد يكون مسلحا"، وردَّت وزارة العدل البرازيلية على الطلب، و"الخارجية" أيضا، بأنه "دخل للبلاد في عام 2018، ويقيم شرعيا فيها، وأن الحكومة البرازيلية منفتحة على التعاون مع السلطات الأمريكية بِشأنه، طبقا للقوانين البرازيلية، وسترافق وضعه".

إلا أن الوزارتين لم تطلبا من السلطات الأمريكية معلومات مفصلة عن مشاركته في أنشطة إرهابية مع "تنظيم القاعدة" الإرهابي في السابق، أو عن نواياه بإيذاء الولايات المتحدة حاليا بإرهاب ما.

وتساءلت بعض وسائل الإعلام البرازيلية، عن السرعة التي حصل فيها إبراهيم على الإقامة الشرعية في بلاد دخل إليها العام الماضي فقط، كما تساءلت عن عمله الآن فيها لتأمين معيشته، مذكرة بأن قوانين الهجرة لا تتعاون بسهولة مع أجنبي ينوي الإقامة في البلاد، وفقا لموقع "العربية".

ونشر مكتب التحقيقات "FBI"، ثلاث صور ومعلومات مختصرة للشخص المطلوب بعشر لغات على الموقع الخاص بها على شبكة الإنترنت.