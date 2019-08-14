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سمية الخشاب: مستعدة لاقتحام السياسة من أجل المرأة

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طقس اليوم الأربعاء 14-8-2019 في مصر والدول العربية

طقس اليوم الأربعاء 14-8-2019 في مصر والدول العربية

"آباء دمويون".. أشهر جرائم القتل في عيد الأضحى

"آباء دمويون".. أشهر جرائم القتل في عيد الأضحى

منها النصاب والثلاث شخصيات.. تشابهات بين "خيال المآتة" و"كده رضا"

منها النصاب والثلاث شخصيات.. تشابهات بين "خيال المآتة" و"كده رضا"

عروسان صينيان يحتفلان بزفافهما أمام الأهرامات

عروسان صينيان يحتفلان بزفافهما أمام الأهرامات

صور.. شرم الشيخ عروس خليج العقبة وموطن لأنواع النشاطات السياحية

صور.. شرم الشيخ عروس خليج العقبة وموطن لأنواع النشاطات السياحية

الإفتاء توضح حكم نيابة المرأة عن الرجل في الحج

الإفتاء توضح حكم نيابة المرأة عن الرجل في الحج

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قنوات الإخوان المملوكة لمصريين في تركيا ملجأ "المرزوقي" بعد ترشحه

قنوات الإخوان المملوكة لمصريين في تركيا ملجأ "المرزوقي" بعد ترشحه

صور.. "FBI" يبحث عن مصري يعيش في البرازيل على علاقة بتنظيم القاعدة

صور.. "FBI" يبحث عن مصري يعيش في البرازيل على علاقة بتنظيم القاعدة

حسين سالم.. رحيل "الملياردير المُتصالح"

حسين سالم.. رحيل "الملياردير المُتصالح"

تشتهر بإصلاح الغواصات.. سيفيرودفينسك مدينة الانفجار النووي في روسيا

تشتهر بإصلاح الغواصات.. سيفيرودفينسك مدينة الانفجار النووي في روسيا

انقضت قبل رحيله.. قضايا اتهم فيها رجل الأعمال حسين سالم

انقضت قبل رحيله.. قضايا اتهم فيها رجل الأعمال حسين سالم

غضب بين رواد فيس بوك بسبب اعتداء رجل على أب أمام أبنائه بسبب ركن سيارة

غضب بين رواد فيس بوك بسبب اعتداء رجل على أب أمام أبنائه بسبب ركن سيارة

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