تستعرض "الوطن" فعاليات، اليوم الأربعاء 14 أغسطس، في مصر والوطن العربي والعالم، والتي جاءت على النحو التالي:

مباراة السوبر الأوروبي بين ليفربول وتشيلسي

يستضيف استاد "فودافون أرينا" معقل نادي بشكتاش التركي مباراة السوبر الأوروبي بين ليفربول وتشيلسي خلال المباراة التي تجمعهما في نهائي كأس السوبر الأوروبي 2019 وذلك في تمام الساعة التاسعة مساء.

انعقاد المنتدى الأوروبي السنوي "ألباخ"

تستضيف مدينة تيرول النمساوية، المنتدى الأوروبي السنوي "ألباخ" والذي يعقد في الفترة من 14 إلى 30 أغسطس الجاري تحت شعار "الحرية والأمن".

الحفل الأول للمطرب محمد عساف في العراق

يستعد المطرب الفلسطيني محمد عساف لإحياء حفله الأول بالعراق وذلك بمناسبة احتفالات عيد الأضحى.

حفل الفنان راغب علامة في اليونان

يقدم الفنان اللبناني راغب علامة، في حفله باليونان، أشهر أغنياته للجالية العربية هناك.

حفل الفنان وائل جسار في البحرين

يستعد المطرب وائل جسار، لإحياء حفل غنائي في مملكة البحرين، وذلك ضمن احتفالات عيد الأضحى.

حفل الفنان رامي صبري بمحافظة بورسعيد

يُحيي الفنان رامي صبري، حفلا غنائيا رابع أيام العيد في مدينة بورسعيد.

حفل إليسا ضمن فعاليات مهرجان بنزرت الدولي بتونس

تُحيي المطربة اللبنانية إليسا حفلا ضخما ضمن فعاليات مهرجان بنزرت الدولي التونسي.