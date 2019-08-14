أسعار العملات اليوم في مصر

تباينت أسعار العملات خلال أول تعاملات للبنوك بعد إجازة عيد الأضحى، وترصد "الوطن" لقرائها أسعار صرف الدولار، اليورو، الريال السعودي والجنيه الاسترليني على النحو التالي:

سعر الدولار

سجَّل سعر الدولار في البنك الأهلي المصري نحو 16.51 جنيه للشراء و16.61 جنيه للبيع، وسجل في بنك بلوم مصر نحو 16.50 جنيه للشراء، و16.60 جنيه للبيع.

سعر اليورو

سجَّل سعر اليورو في بنك اتش اس بي سي نحو 18.46 جنيه للشراء و18.64 جنيه للبيع، فيما سجَّل سعر اليورو في البنك عودة نحو 18.47 جنيه للشراء، و18.66 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي

سجَّل سعر الريال السعودي في بنك مصر نحو 4.38 جنيه للشراء، و4.42 جنيه للبيع، فيما سجَّل في بنك بلوم مصر نحو 4.39 جنيه للشراء، و4.42 جنيه للبيع.

سعر الدرهم الإماراتي

سجَّل سعر الدرهم الإماراتي في بنك مصر نحو 4.49 جنيه للشراء و4.52 جنيه للبيع، وسجَّل في بنك الإسكندرية نحو 4.46 جنيه للشراء و4.52 جنيه للبيع.

سعر الجنيه الإسترليني

سجل سعر الجنيه الإسترليني في بنك مصر نحو 19.88 جنيه للشراء و20.08 جنيه للبيع، وسجل في بنك بلوم مصر نحو 20.02 جنيه للشراء و20.22 جنيه للبيع.