أكد وزير الخارجية العراقي محمد علي الحكيم رفض بلاده لأي قرار يبتز الأراضي الفلسطينية إلى حساب الاحتلال الإسرائيلي، داعيا للتمسك بقرارات الشرعية الدولية، وأهمية المسار السياسي الأممي.

ونقلت الوكالة الوطنية العراقية الأنباء، تأكيد "الحكيم" خلال اتصال هاتفي مع نظيره الفلسطيني رياض المالكي اليوم الأربعاء، دعم العراق ومساندته للقضية الفلسطينية ونضال شعب فلسطين لنيل حقوقه الوطنية المشروعة، وإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشريف.

وشدد "الحكيم" على أهمية تقديم الدعم اللازم للجهود والمساعي الفلسطينية، وصولا إلى تحقيق أهداف شعب فلسطين في الحرية والاستقلال.