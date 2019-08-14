أعرب حرس السواحل الأمريكي عن رغبته في تعزيز التعاون الثنائي مع وكالة إنفاذ الملاحة الماليزية والقوات البحرية الملكية الماليزية لضمان استقرار الملاحة والسلامة والرخاء.

وقالت قائدة منطقة المحيط الهادئ للحرس نائب الأدميرال ليندا فاجان، إن حرس السواحل الأمريكي يثمن الشراكة القائمة مع ماليزيا، موضحة أنها مستعدة لتبادل الخبرات البحرية الأمريكية منذ 229 عاماً في العمليات البحرية.

وأضافت في تصريح لوكالة أنباء (برناما) الماليزية: "أنا فخورة بوكالة إنفاذ الملاحة الماليزية والقوات البحرية الملكية الماليزية.. مع خبرتنا ومعرفتنا، نأمل أن يستفيد أصدقاؤنا في ماليزيا".

وتابعت أن الشراكات الثنائية والإقليمية في الخدمات البحرية تعد مهمة للغاية في معالجة وتأمين المناطق البحرية من التهديدات والعنف والاتجار بالمخدرات وغيرها من أشكال الجريمة.