يستقبل مطار القاهرة الدولي، اليوم، طائرة الأحلام السادسة والأخيرة من طراز البوينج Dreamliner B787-9، التابعة للشركة الوطنية مصر للطيران، قادمة من مصنع بوينج ايفيريت.يذكر أن طائرة الأحلام، من أحدث الطرازات التي تنتجها شركة "بوينج"، ويتكون جناحها من الكربون للحفاظ على البيئة، ويتسع الطراز لـ309 مقاعد منقسمة إلى 30 مقعدًا من الفئة الماسية الـSuper Diamond Full-flat Bed في درجة رجال الأعمال، و279 مقعدًا في الدرجة السياحية مزودة بكل وسائل الرفاهية والمقاعد الفاخرة.وكانت أول طائرة، انضمت إلى أسطول الشركة من هذا الطراز في شهر مارس الماضي، وتتسلم الطائرة السادسة خلال شهر يوليو الحالي في إطار خطة تحديث الأسطول. وتراعي شركة "بوينج" الأمان أثناء الطيران في صناعة طائرتها، كما أن المصنع يسلم لعملائه من فئة "B787" طائرة الأحلام حوالي ٤٠ طائرة في الشهر من هذا المصنع فقط.كانت مصر للطيران احتفلت اليوم مع شركة بوينج، بمدينة سياتل الأمريكية، بإنهاء إجراءات تسليم مصر للطيران الطائرة السادسة والأخيرة من طراز البوينج "Dreamliner B787-9"، التي تصل مطار القاهرة اليوم. وتتطلع شركة "بوينج" إلى مزيد من التعاون الفعال مع مصر للطيران، كونها من أكبر وأعرق الشركات في هذه المنطقة، على مدار الفترة القادمة، خاصة أن الشركة حاليًا تتسلم طائرات جديدة في إطار خطتها لتحديث الأسطول، حيث تعد مصر للطيران من أهم العملاء لدى شركة بوينج.