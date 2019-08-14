"المرجيحة القاتلة".. مصرع طفلة أثناء اللهو بإحدى الحدائق في زفتى

أصدر المستشار ياسين زغلول المحامي العام لنيابات شرق طنطا الكلية اليوم، توجيهاته العاجلة إلي رئيس نيابة مركز زفتي بالضرورة فتح باب التحقيق في واقعة "المرجيحة القاتلة" والتي تسببت في وفاة طفلة في نهاية العقد الأول من عمرها أثناء لهوها بإحدي المنتزهات العامة بنطاق مركز زفتي.

وتعود أحداث الواقعة حينما تلقي اللواء محمود حمزه مدير أمن الغربية إخطارا من مأمور مركز زفتي يفيد بوفاة طفله تدعي "حبيبه . ي.ي " 9 سنوات بالصف الخامس الابتدائي أثر إصابتها بنزيف في المخ لسقوطها من أعلي "مرجيحة" متهالكة أثناء إجازة عيد الأضحى مما تسبب فى لقط أنفاسها الأخيرة داخل العناية المركزة بمستشفي زفتى العام.

في المقابل أوصي مدير الأمن بالضرورة تشكيل فريق بحث جنائي برئاسة العقيد أحمد خيري جعيصه رئيس فرع البحث الجنائي بمركزي زفتي والسنطة والرائد محمود العرنوسي رئيس مباحث زفتي وقوات من الشرطة السرية والنظامية للانتقال إلى مكان الحادث والتأكد من وجود شبهه جنائية في الحادث من عدمه.

وأفادت مصادر أمنية لـ"الوطن " أن عائلة الطفلة تقدموا في بلاغهم بشكوى الرسمية ضد مسئولي ملاهي العامة التابعة لمجلس مدينة زفتى متهمين بالقائمين على العمل بالإهمال في صيانه الألعاب الترفيهية.