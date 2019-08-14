قال أحمد الشريفي خبير عسكرى استراتيجي عراقي، إن هناك عمليات تطهير يقوم بها جهاز مكافحة الإرهاب العراقي، وهذة العمليات تقتضي في بعض الأحيان تدخل القوات الجوية لمساندة جهاز مكافحة الإرهاب ضد تنظيم داعش، وضمانا لعدم تعرض الجهاز لكمائن التنظيم، والاستعانة بالطيران البريطاني لما يتميز به من قدرات قتالية عالية، خاصة في مناطق التحصينات للإرهابيين.

وأضاف "الشريفي" في مداخلة هاتفية مع قناة "إكسترا نيوز"، أن بريطانيا تساهم بشكل مباشر في دعم العراق بشكل مباشر من خلال مشاركتها في قوات التحالف الدولي ضد داعش فى العراق وسوريا، ولكن مشاركتها الجوية محدودة وليست في مستوى الطلعات التى تقوم بها أمريكا، وذلك على حسب طبيعة الهدف المستهدف.

وتابع: "تنظيم داعش لديه روافد وخلايا في العراق، خاصة في المناطق الجبلية أو المناطق الصحراوية، ونحتاج هنا للقوات المحمولة جوا لعمل عمليات خاصة ضد هذة الخلايا في قلب الصحراء والإقليم الجبلي، وعلى حسب خصوصية الجغرافيا بالمنطقة، وهذا ما يقوم بها جهاز مكافحة الإرهاب".