الأوقاف توزع 75 طنًا لحوم أضاحي خلال الأسبوع المقبل بـ11 محافظة

اجتمعت غرفة عمليات توزيع لحوم الأضاحي بوزارة الأوقاف، التي شكلها الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، اليوم، برئاسة رئيس قطاع شؤون المديريات الإقليمية.

وقررت الغرفة البدء في توزيع 75 طن لحوم صكوك الأضاحي في الأسبوع الأول لعملية التوزيع، اعتبارًا من الجمعة القادم في 11 محافظة، وأن يكون التوزيع على الأسر المستحقة والأولى بالرعاية، وشددت اللجنة على ضرورة التعامل باحترام وإنسانية.

ونص الجدول على توزيع اللحوم بواقع 5 أطنان بالقاهرة يوم الجمعة، و10 أطنان بمحافظتي القاهرة والجيزة يوم السبت بالمناصفة، ثم 10 لمحافظتي الجيزة والقليوبية الأحد، ويليها القاهرة والجيزة يوم الاثنين، ثم الفيوم والمنيا الثلاثاء، وبني سويف وأسيوط الأربعاء، ويوم الخميس سيتم التوزيع بالإسكندرية وسوهاج، والجمعة 23 أغسطس سيتم توزيع 10 أطنان بمحافظتي الغربية والبحيرة.