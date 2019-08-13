أعلنت وزارة الأوقاف استمرار عملية الذبح في الوقت الشرعي لأضاحي مشروع الصكوك، بمجزر الشرق بأبي سمبل بمحافظة أسوان، في ثالث أيام عيد الأضحى المبارك، وذلك تمهيدًا للمرحلة الثانية وهي مرحلة التشفية والتعبئة والتجميد والنقل، وصولًا بلحوم الأضاحي إلى مستحقيها الحقيقيين والأسر الأولى بالرعاية في أماكن وجودهم بعزة وكرامة، والتي من المقرر أن تبدأ أولى مراحل التوزيع لها يوم الجمعة المقبل 15 من ذي الحجة الجاري 1440 هـ الموافق 16/ 8/ 2019م.

وأكد بيان الوزارة أن مشروع صكوك الأضاحي "شرعي ووطني وإنساني"، وأن الوزارة "ترعى حق المتبرعين في ذبح الأضاحي في وقتها الشرعي، وأن هناك متابعة دقيقة ومستمرة من علماء إدارة أوقاف أبي سمبل بأسوان .