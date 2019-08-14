أيمن بهجت قمر يدعم أحمد حلمي: "مش كل يوم هيبقى عندنا فنان بقيمته"

أعلن الشاعر أيمن بهجت قمر دعمه الكامل للفنان أحمد حلمي، بعد الأقاويل التي ترددت مؤخرا حول فشل فيلمه الجديد "خيال مآتة"، الذي ينافس في موسم عيد الأضحى المبارك.

وغرد أيمن بهجت عبر حسابه الشخصي على "تويتر": "أنا كمان بدعم أحمد حلمي.. مش كل يوم هيبقى عندنا فنان بقيمة وبفكر أحمد حلمي".

كان من المفترض طرح فيلم "خيال مآته" للنجم أحمد حلمي، يوم الأحد الماضي، أول أيام عيد الأضحى، حسبما قالت الشركة المنتجة للفيلم، لكن السينمات لم تتسلم النسخ وقتها، إلا أن الحساب الرسمي للفنان أحمد حلمي أعلن عرض فيلمه "خيال مآته" في دور العرض السينمائي، بداية من يوم الاثنين 12 أغسطس.

"خيال مآته" من بطولة أحمد حلمي، منة شلبي، خالد الصاوي، بيومي فؤاد، حسن حسني، لطفي لبيب، عبدالرحمن أبو زهرة.