قامت مديرية الصحة بدمياط برئاسة الدكتور خالد جمال عبد الغني وكيل وزارة الصحة بدمياط بإتخاذ الإجراءات اللازمة للتعاقد مع أطباء بتخصص جراحة المخ والأعصاب وكذلك تخصص جراحة القلب والصدر لمستشفى كفر سعد يأتي ذلك تفعيلا لقرارات مجلس أمناء المستشفى المنعقد يوم الخميس الماضي الموافق 8 أغسطس .

كان وكيل وزارة الصحة بدمياط قد ترأس اجتماعا طارئا لمجلس أمناء مستشفى كفر سعد و كان من أبرز قرارات المجلس الاستفادة بأعضاء هيئة التدريس بالجامعات المختلفة أسوة بجامعة المنصورة وكذلك التعاقد مع الأخصائيين والاستشاريين من الأطباء بالتخصصات النادرة.

كما عقد اجتماعا تحضيريا للتعاقد بمستشفى كفر سعد بحضور كل من الدكتور أحمد فهيم مدير ادارة الرعاية العاجلة و الحرجة بالمديرية والمكلف بتسيير أعمال مدير المستشفى والدكتور السيد صيام مدير مستشفى الطوارئ والدكتور عرفة سعد وكيل المستشفى الذين اجتمعوا مع الدكتور جمال عبد الشافي أستاذ جراحة القلب والصدر بكلية الطب جامعة الأزهر و الدكتور محمود العدل أخصائي جراحة المخ والأعصاب فيما أكد وكيل وزارة الصحة وجود خطة لرفع كفاءة المستشفى أقرها مجلس الأمناء خلال اجتماعه الأخير.