تابع الدكتور خالد جمال عبد الغني وكيل وزارة الصحة بدمياط، انضباط وسير العمل خلال ثالث أيام عيد الأضحى المبارك، بالمستشفيات والوحدات الصحية.

كما تابع فريق الإشراف الفني والمالي والاداري بمديرية الصحة في دمياط حسن سير العمل بالمستشفيات والوحدات الصحية خلال إجازة عيد الأضحى المبارك، حيث تم المرور على مستشفيات دمياط التخصصي ودمياط العام وكفر سعد المركزي ورأس البر المركزي وعزبة البرج المركزي والحميات ووحدات دقهلة وسيف الدين والكاشف والباز والسلام وعطا الله وحجازي حسنين بالإدارة الصحية بالزرقا.

كما تم المرور على مستشفيات الزرقا المركزي والسرو المركزي والروضة المركزي ودمياط العام وطب وجراحة العيون والحميات ووحدات كفر البطيخ والبساتين والرياض وأم الرضا وجمصة والركابية بالإدارة الصحية بكفر البطيخ.