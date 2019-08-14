قال نبيل بافون رئيس الهيئة العليا للانتخابات التونسية، إنه تقرر قبول أوليا للمرشحين للانتخابات الرئاسية، وهم: منجي بل لحبيب، محمد المحرزي، عبير بنت التجاني بن صالح موسي، نبيل الكروي، محمد لطفي إبراهيم بن أحمد، المهدي محمد جمعة، حمادي بن سالم جبالي، محمد همامي، محمد منصف المرزوقي، عبد الكريم بن حسين.

كما تقرر قبول كل من: محسن بن عبد الكريم مرزوق، محمد الصغير بن محمد الصالح، محمد الهاشمي بن يوسف، عبد الفتاج بنجلاني، عمر بن محمود منصور، يوسف بن محمد الهاشمى، قيس بن المنصف، إلياس بن حامد، سليم بن محمد بن المختار، سلمة بنت محمد توفيق، السعيد بن محمد العايدي، أحمد إبراهيم السعيد، الناجي جلول، حاتم بن محمد بن المختار، عبيد بن بن جاسم، وسيف الدين بالمفتاح مخلوف.

وأضاف "بافون" في المؤتمر الصحفي المنعقد حاليا وتنقله قناة "إكسترا نيوز"، أن عدد المقبولين أوليا للانتخابات الرئاسية التي ستقام في 15 سبتمبر 2019 هما 26، وعدد الذين تقدموا 97 مطلب ترشح، وعدد المرفوضين لعدم تقديم الأوراق والوثائق المطلوبة 71، وعدد المرفوضين لعدم تقديم التزكيات المطلوبة ووصل تأمين الضمان المالي عددهم 57، وعدد المرفوضين بسبب عدم تقديم التذكيات هما 14 متقدم، منهم 62 من المرفوضين من الرجال، و9 من النساء.

وتابع "بافون" أن عدد المقبلولين في القائمة الأولية 24 من الرجال، و2 من السيدات.