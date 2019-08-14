وجه اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة، بضرورة متابعة المنشآت والمصالح الحكومية والمستشفيات والوحدات الصحية، للتأكد من تقديم خدمة جيدة للمواطنين ومتابعة الانضباط الإداري للعاملين بها.

وفي ذات السياق، أجرى اليوم الأربعاء، أسامة داود رئيس مركز ومدينة بدر جولة مفاجئة على مستشفى بدر، لمتابعة سير العمل والخدمة بالمستشفى، الذى يعمل بصفة مؤقتة بمبنى الوحدة الصحية بقرية أحمد عرابى، لحين استكمال مبنى المستشفى.

وتابع رئيس الوحدة المحلية، أقسام الاستقبال والأطفال و الحضانات بالمستشفى، وأحال ثلاثة أطباء للتحقيق أمام الشؤون القانونية، لعدم تواجدهم بالعمل في رابع أيام عيد الأضحى.