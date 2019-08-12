قالت مصادر قضائية إن النيابة العامة بالعلمين، أصدرت قرارا باستدعاء الفنانة زينة وشقيقتها لسماع أقوالهما في الاتهامات التي ذكرها الفنان أحمد عز، حول قيامها بالتعدي عليه بالسب والقذف والبلاغ الكاذب، كما أمرت النيابة بطلب تحريات المباحث حول الواقعة واستدعاء شهود العيان لسماع أقوالهم.

وأضافت المصادر أن النيابة انتهت من سماع الفنان عز ظهر اليوم، واستمرت التحقيقات قرابة ساعة ونصف بمقر النيابة، حيث أكد عز أنه كان يجلس مع عدد من أصدقاءه ومن بينهم صحفي "الوطن"، الذي كان بدأ لتوه في تسجيل حوار صحفي معه، وفوجئ بشقيقة الفنانة تقتحم المكان وتحاول الاعتداء عليه بالضرب، مشيرا إلى أنه وجهت له سبا وقذفا مباشرا وأن تلك الوقائع مسجلة بتسجيل الصحفي، وأيضا طالب بتفريغ كاميرات المراقبة التي ستثبت صحة أقواله.

كان شجار قد اندلع بين الفنان أحمد عز والفنانة زينة وشقيقتها، ووصل الأمر إلى التشابك بالأيدي، حين كان عز يجري حوارا صحفيا مع "الوطن" وفوجئ بسيدة لا يعرف هويتها تلكمه في وجهه، وشاب بصحبة السيدة يوجه له السباب، واستدعى "عز" أمن الفندق لتحرير محضر لهما.

واتضح حين بدء التحقيق أن السيدة المعتدية هي "نسرين" شقيقة زينة، ورفض "عز" إنهاء الموضوع وديا، وأصر على تحرير المحضر الذي أدلى فيه 3 شهود بشهادتهم، وصبّت كلها في صالح عز.

وقالت مصادر مطلعة على تحقيقات النيابة في الواقعة أن "عز" اتهم "نسرين" شقيقة الفنانة زينة بالبلاغ الكاذب، وذلك لتوجهها لقسم الشرطة واتهامه بالتعدي عليها، وأدلى عز بأقوله في النيابة، وسلم تسجيلًا صوتيًا يسرد تفاصيل وترتيب أحداث الواقعة.

يذكر أن نزاعا قانونيا امتد منذ فترة بين الفنانين بسبب نسب طفلي الفنانة زينة لأحمد عز من خلال محكمة الأسرة وتداولت المحكمة القضايا والدعاوى المتبادلة بينهما لفترة طويلة كان آخرها حصول الأخيرة على حكم بنفقة لطفليها من عز.

ورفضت المحكمة مؤخرا، استئناف تقدم به "عز" على الحكم الصادر من محكمة أول درجة في نوفمبر 2018، بإلزامه بدفع نحو 30 ألف جنيه إسترليني، قيمة مصروفات دراسية للتوأم "عزالدين وزين الدين".