يبدأ فرع ثقافة الفيوم، مساء اليوم، برنامجه للاحتفال بعيد الأضحى المبارك، بتقديم عروض لفرق الإنشاد الديني، وكورال الأطفال، وفرقة الموسيقى العربية، وعرب الفيوم البدوية، وتستمر عروض هذه الفرق حتى نهاية الشهر الجاري.

يشمل برنامج الاحتفالات، تحت إشراف سماح دياب، مدير فرع ثقافة الفيوم، وهبة الله لطفي، مدير قصر ثقافة الفيوم، عرض فني لفرقة الإنشاد الديني على المسرح المكشوف بقصر ثقافة الفيوم، في الثامنة مساء اليوم، كما يتضمن عرض فني لفرقة كورال الأطفال في الثامنة مساء غدا، بنفس المكان، ويوم الجمعة المقبل تقدم فرقة الموسيقى العربية، بعض فقراتها بنفس المكان.

ويتضمن برنامج الاحتفالات بالعيد، تقديم فرقة الفيوم للإنشاد الديني، في الثامنة مساء الثلاثاء 27 من الشهر الجاري، عروض على المسرح المكشوف بقصر ثقافة الفيوم، كما تقدم فرقة عرب الفيوم البدوية، بعض فقراتها بنفس المكان والموعد، يوم الأربعاء 28 أغسطس الجاري، وفي يوم الخميس 29 من الشهر الجاري، تقدم فرقة كورال الأطفال عرضها الفني على المسرح المكشوف بالقصر، على أن تختم فرقة الموسيقى العربية برنامج الاحتفالات بالعيد، بتقديم عروضها الفنية، في الثامنة مساء السبت 31 من الشهر الجاري بنفس المكان.