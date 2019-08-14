أعلن الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، التعاقد مع إحدى الشركات المتخصصة في مجال الخدمات البيئية، للبدء في إعادة تشغيل مصنع تدوير القمامة بأبو كبير والمتوقف عن العمل منذ عام 2011 .

وعقد المحافظ اجتماع مع ممثلين عن الشركة في حضور اللواء الدكتور حسين الجندي السكرتير العام للمحافظة، والمهندس محمد الصافي السكرتير العام المساعد، ونبيل فاروق رئيس مركز ومدينة أبو كبير، وهاني عقل مدير الشؤون القانونية بالمحافظة .

وأكد المحافظ أن إعادة تشغيل المصنع يأتي في إطار اتخاذ الخطوات التنفيذية لتفعيل البروتوكول الموقع بين وزارة البيئة والمحافظة لتنفيذ منظومة المخلفات الصلبة وتحسين مستوى النظافة للحفاظ على البيئة وتوفير فرص عمل حقيقية للشباب من أبناء المدينة والاستفادة من مخلفات القمامة وإعادة تدويرها مرة أخرى .

وأشار محافظ الشرقية إلى أهمية الاستفادة من مصنع تدوير القمامة بمركز أبو كبير والمُقام على مساحة 5 أفدنة وتشغيله بطريقة علمية حديثة بمعرفة الشركة المتخصصة في الخدمات البيئية، وذلك لاستيعاب كميات القمامة والمخلفات الصلبة الناتجة من المراكز المحيطة لإعادة تدويرها وتحسين منظومة النظافة .