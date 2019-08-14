ذبح 388 أضحية بمجازر الوادي الجديد خلال العيد

قال الدكتور ناجي عوض، مدير عام الطب البيطري بمحافظة الوادي الجديد، اليوم الأربعاء، إن مجازر ونقاط الذبيح المنتشرة على مستوى المحافظة، استقبلت 378 أضحية، مشيرا إلى أن المديرية نجحت في استقبال المواطنين وحثهم على الذبح بشكل صحي وآمن بعيدا عن الشوارع والكتل السكنية.

وأضاف أن جميع الأطباء المختصين بالمجازر واللحوم اشرفوا على عملية توقيع الكشف وذبح الأضاحي داخل المجازر ونقاط الذبيح، كما قاموا بإعطاء الإرشادات اللازمة للمواطنين وتوعيتهم بالأضاحي المصابة والأجزاء التي يجب التخلص منها في الأضحية.

وأوضح أن اللواء محمد الزملوط محافظ الوادى الجديد، قدم دعما غير محدود للمديرية والمجازر من خلال فتحها بالمجان، والتأكيد على صيانتها وتوفير سيارتين مجهزتين لنقل أضاحي المواطنين، وشدد على أهمية الذبح داخل المجازر، والتأكيد على عدم الذبح في الشوارع وترك الدماء وإلقاء مخلفات الأضاحي في مقالب القمامة، وذلك حفاظا على الصحة العامة.